В течение нескольких дней на Земле будет бушевать геомагнитный шторм
20 января 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные предупредили, что в ближайшее время Земля подвергнется воздействию геомагнитного шторма. Специалисты оценивают его как не самый опасный, тем не менее, есть риск повреждения некоторых систем навигации.
В частности, эксперты Центра прогнозирования космической погоды США говорят, что возможны перебои в Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS), а также с GPS, сообщает OAnews. Хотя основным прогнозом является лишь колебание уровня связи и незначительные сбои в работе отдельных спутников.
Как ранее сообщалось, специалисты изучили ситуацию на Солнце и сделали не самый благоприятный прогноз для землян. Согласно последней информации, в январе жители Голубой планеты будут страдать от сильных магнитных бурь.