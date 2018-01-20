В течение нескольких дней на Земле будет бушевать геомагнитный шторм

Учёные предупредили, что в ближайшее время Земля подвергнется воздействию геомагнитного шторма. Специалисты оценивают его как не самый опасный, тем не менее, есть риск повреждения некоторых систем навигации.

В частности, эксперты Центра прогнозирования космической погоды США говорят, что возможны перебои в Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS), а также с GPS, сообщает OAnews. Хотя основным прогнозом является лишь колебание уровня связи и незначительные сбои в работе отдельных спутников.

Как ранее сообщалось, специалисты изучили ситуацию на Солнце и сделали не самый благоприятный прогноз для землян. Согласно последней информации, в январе жители Голубой планеты будут страдать от сильных магнитных бурь.