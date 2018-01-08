Эксперты предупреждают землян о мощных магнитных бурях в январе
8 января 2018, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты изучили ситуацию на Солнце и сделали не самый благоприятный прогноз для землян. Согласно последней информации, в январе жители Голубой планеты будут страдать от сильных магнитных бурь.
Глава Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш отметил, что в скором времени на главной звезде появится гигантское пятно из плазмы, которое и спровоцирует магнитные бури.
Как отмечает портал Anonsens, одна и та же корональная дыра раз в 27 дней вызывает непростую ситуацию на Земле. Не исключено, что многие метеозависимые люди будут чувствовать себя в январе не лучшим образом.