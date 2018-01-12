Назван первый признак болезни Альцгеймера

Ученые рассказали, что является первым признаком болезни Альцгеймера. Люди зачастую просто не замечают, что их родственники находятся на начальной стадии этого страшного заболевания.

Выяснилось, что постоянное беспокойство, плохое настроение и депрессия считаются главными "звоночками". В статье, которая появилась на страницах издания American Journal of Psychiatry, уточняется, что эти признаки появляются еще до того, как у больного ухудшаются когнитивные способности. Сразу после обнаружения таких симптомов следует вести человека к квалифицированному врачу.

К сожалению, в настоящий момент медики не изобрели лекарства, способного вылечить пациентов с болезнью Альцгеймера, однако существуют препараты, которые могут на ранних стадиях затормозить развитие заболевания.