Назван первый признак болезни Альцгеймера
12 января 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые рассказали, что является первым признаком болезни Альцгеймера. Люди зачастую просто не замечают, что их родственники находятся на начальной стадии этого страшного заболевания.
Выяснилось, что постоянное беспокойство, плохое настроение и депрессия считаются главными "звоночками". В статье, которая появилась на страницах издания American Journal of Psychiatry, уточняется, что эти признаки появляются еще до того, как у больного ухудшаются когнитивные способности. Сразу после обнаружения таких симптомов следует вести человека к квалифицированному врачу.
К сожалению, в настоящий момент медики не изобрели лекарства, способного вылечить пациентов с болезнью Альцгеймера, однако существуют препараты, которые могут на ранних стадиях затормозить развитие заболевания.