Эксперты рассказали, как пережить стресс от выхода на работу после праздников

Специалисты рассказали, как легко пережить стресс от выхода на работу после длительных новогодних праздников. Оказалось, что людям следует придерживаться всего лишь нескольких основных принципов.

Профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии МГМУ имени Сеченова Филипп Копылов призывает всех придерживаться правильного и сбалансированного распорядка дня, поскольку именно он поможет эффективно перенести стресс. Крайне важно в одно и то же время ложиться спать и просыпаться – таким образом организм быстрее привыкнет к тому, что праздники завершились.

Кроме того, из-за рекордно высокого атмосферного давления люди могут чувствовать себя плохо, поэтому следует внимательно относиться к приему лекарственных препаратов, ни в коем случае не забывать их пить и наоборот – не злоупотреблять, передает РИА "Новости".