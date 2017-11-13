Ученые сообщили, что со стороны Солнца, обращенной к Земле, исчезли все пятна

Число пятен на Солнце, считающееся главной характеристикой уровня солнечной активности, стремительно падает: в настоящее время на обращенной к Земле стороне не наблюдается ни одного пятна. Ученые забеспокоились из-за гигантской дыры на Солнце размером в 1500 Земель

Об этом сообщили исследователи из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН). Скорее всего, пятна отсутствуют и на другой стороне. Ученые рассказали , что каждые 11 лет магнитное поле Солнца меняется. Один раз за это время количество пятен достигает максимума, а посередине между этими "взлетами" происходит минимум солнечной активности. Как выяснилось только в середине XX века, это связано с тем, что с шагом 11 лет меняется магнитное поле Солнца (поочередно усиливается и ослабляется), сообщают РИА Новости.

"Сам факт, что минимум глубокий, но короткий, скорее всего, ни на что не повлияет, но если есть риск, что минимум затянется, тогда это может быть неблагоприятная ситуация", - рассказал главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.