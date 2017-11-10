Ученые полагают, что кошки могут избавить маленьких детей от астмы

Ученые из Копенгагенского центра исследований детской астмы сделали важное заявление.

Согласно некоторым данным, кошки в доме способны эффективно предотвратить заболевание астмой у малышей. Как уточняется в научном издании Journal of Allergy and Clinical Immunology, специалисты наблюдали за состоянием 377 детей, рискующих заработать эту болезнь, и выяснили, что в присутствии пушистых домашних животных вариация ТТ-генотипа, вызывающая развитие астмы, блокируется.

Вероятно, такой эффект связан с бактериями и грибками, которые имеются в организме кошек. Ученые продолжают исследования в данной сфере.