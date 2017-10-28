Американские ученые предложили NASA отправить к Плутону новую станцию

Ученые из Соединенных Штатов обратились в агентство NASA c предложением отправить новую межпланетную станцию к Плутону.

В 2015 году снимки небесного тела сделала запущенная агентством станция New Horizons. В настоящее время она направляется в пояс Койпера.

Исследователь Келси Зингер в интервью Space.com заявила, что начатое New Horizons изучение Плутона должен продолжить еще один космический аппарат. Также станция могла бы сблизиться с Эридой, самой массивной из карликовых планет Солнечной системы.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали об исследовании ирландских планетологов, которые выразили сомнение в том, что на Марсе есть вода.