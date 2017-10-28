Ученые засомневались в наличии воды в оврагах Марса

Ирландские планетологи опубликовали исследование, в котором подвергли сомнению гипотезу о том, что темные линии на Марсе, названные оврагами, образованы благодаря водяным потокам.

Научный материал появился на страницах издания Scientific Reports. Авторы статьи указали на то, что атмосфера Красной планеты на 95% состоит из углекислого газа. Зимой углекислота замерзает и становится льдом. Это, согласно предположению специалистов, и приводит к возникновению марсианских оврагов.

Ранее «Аргументы недели» писали, что сотрудники американского космического агентства NASA обнаружили у Марса «магнитный хвост».