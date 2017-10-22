Обнаружена связь между фазами Луны и грозовой активностью

Австралийские ученые обнаружили связь между фазами Луны и грозовой активностью на Земле.

В ходе своих наблюдений специалисты заметили, что самые сильные грозы происходят в полнолуния, сообщает издание ToDay News Ufa. Исследователи объяснили это тем, что в период полнолуния небесное тело отражает намного больше космического излучения. В результате в газовую оболочку Земли попадают частицы, усиливающие молнии.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые разгадали тайну лунных вспышек. Это удалось сделать благодаря телескопу, с помощью которого астрономы наблюдали за астероидами на околоземной орбите.