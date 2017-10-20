Ученые разгадали тайну загадочных лунных вспышек

Телескоп в Греции, с помощью которого астрономы наблюдали за астероидами на околоземной орбите, помог раскрыть тайну загадочных лунных вспышек. За несколько лет было зафиксировано больше 20 вспышек на спутнике Земли.

По словам ученых, кратковременное свечение является следствием столкновения спутника Земли с микрометеоритами. Они были так малы, что засечь их с помощью обычных методов наблюдения не удавалось.

1,2-метровый телескоп, установленный в обсерватории Крионери в Греции, модернизировали специально для наблюдений за астероидами в околоземном пространстве. Инженеры и астрономы ЕКА установили на него несколько сверхбыстрых камер высокого разрешения, способных видеть следы падений даже самых небольших объектов на поверхность Луны, сообщает РИА Новости.

Результаты исследования были представлены на конференции DPS в Прово, США.

Ранее сообщалось, что двигающиеся камни на Луне не дают покоя ученым и уфологам. Конспирологи уверены, что массивные валуны двигают для своих нужд инопланетяне.