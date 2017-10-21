NASA запустило приложение для прогулок по Марсу
21 октября 2017, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
В американском космическом агентстве NASA запустили интернет-сервис, позволяющий совершить виртуальную прогулку по Марсу.
Access Mars предлагает всем желающим пройти по маршруту марсохода Curiosity. При составлении интерактивной 3D-карты Красной планеты были использованы фотографии, сделанные аппаратом. Сервис доступен как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, отмечает портал Life.
Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что астрономы, работающие в агентстве, обнаружили у Марса «магнитный хвост». Данное открытие специалистам удалось сделать благодаря информации, собранной аппаратом NASA MAVEN.