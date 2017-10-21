NASA запустило приложение для прогулок по Марсу

В американском космическом агентстве NASA запустили интернет-сервис, позволяющий совершить виртуальную прогулку по Марсу.

Access Mars предлагает всем желающим пройти по маршруту марсохода Curiosity. При составлении интерактивной 3D-карты Красной планеты были использованы фотографии, сделанные аппаратом. Сервис доступен как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, отмечает портал Life.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что астрономы, работающие в агентстве, обнаружили у Марса «магнитный хвост». Данное открытие специалистам удалось сделать благодаря информации, собранной аппаратом NASA MAVEN.