Пролет астероида 2012 TC4 мимо Земли сняли на видео

Японские ученые смогли запечатлеть пролет мимо Земли астероида 2012 ТС4.

Напомним, небесное тело диаметром 15-30 метров накануне прошло возле планеты на расстоянии порядка 50 тысяч километров. По космическим меркам это расстояние весьма небольшое, отметили специалисты.

Через некоторое время после пролета 2012 ТС4 сотрудники Токийского университета «Кисо» заявили, что им удалось снять астероид на видео. Ролик был опубликован на YouTube.

Часть жителей Японии опасалась, что падение астроида на густонаселенную зону Токио приведет к катастрофическим последствиям. Именно распространение этих страхов побудило японских астрономов пристально следить за 2012 ТС4, сообщает ТАСС.