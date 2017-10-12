Над Землей утром пролетел большой астероид

Утром в четверг, 12 октября, над Землей пролетел крупный астероид.

Специалисты отмечают, что диаметр небесного тела, пролетевшего на высоте около 42 тысяч километров над нашей планетой, достигает 15-30 метров. Как отмечает "Фонтанка", в NASA ранее уточнили, что ближе всего к Земле астероид 2012 ТС4 оказался в 8.40 по московскому времени.

Уточняется, что эксперты используют данный пролет для тестирования международной системы обнаружения и отслеживания астероидов.