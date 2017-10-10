Учёные считают, что через 30 лет Солнце уничтожит Землю?

Эксперты рассказали о цикличности Солнечной активности, которая может уничтожить экосистему на Земле через 30 лет. Так, 21 век достаточно опасен для жителей Земли уже с 2039 года и до 2055 года.

На изменение цикла солнечной активности влияют разнообразные факторы, например, процессы, происходящие внутри нашей звезды, а также взаимодействие Солнца с планетами, сообщает ToDay News Ufa. С 2039 года начнется сближение Солнца с Нептуном. Продлится оно до 2055 года. С 2043 начнется сближение с Ураном. В этот период Солнце пошлет мощную волну радиации в сторону своих дальних планет. Учёные предполагают, что вся экосистема, которую построило человечество, может оказаться на грани уничтожения.