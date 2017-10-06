Названо имя лауреата Нобелевской премии мира

В пятницу, 6 октября, стало известно, кто стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год.

Норвежский нобелевский комитет заявил, что награда присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN. Как сообщает РИА "Новости", в этом году на Нобелевскую премию мира было 318 претендентов, из которых 215 являлись физическими лицами.

Накануне стало известно, что награда в сфере литературы досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.