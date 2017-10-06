Названо имя лауреата Нобелевской премии мира
6 октября 2017, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 6 октября, стало известно, кто стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год.
Норвежский нобелевский комитет заявил, что награда присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN. Как сообщает РИА "Новости", в этом году на Нобелевскую премию мира было 318 претендентов, из которых 215 являлись физическими лицами.
Накануне стало известно, что награда в сфере литературы досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.