Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год

В четверг, 5 октября, стало известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год.

Престижный приз получил популярный британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Данная информация появилась сегодня на официальном сайте Нобелевской премии.

Отметим, что 62-летнего Исигуро обожают читатели во всем мире за его романы "Не отпускай меня", "Погребенный великан", "Остаток дня", "Там, где в дымке холмы" и "Семейный ужин". С 1989 года писатель является членом Королевского литературного общества.