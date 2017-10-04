Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии

В среду, 4 октября, стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии за 2017 год.

Престижный приз получат британец Ричард Хендерсон, швейцарец Жак Дебуши, а также американец Йоахим Франк. В Королевской шведской академии наук уточнили, что награда присуждена ученым за разработку криоэлектронной микроскопии для выявления структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Как уточняет РИА "Новости", торжественная церемония награждения состоится 10 декабря в Стокгольме.