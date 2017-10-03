Первое в истории панорамное видео из открытого космоса показали в Москве

В рамках мероприятия, приуроченного к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли телеканал RT провел показ первого в истории панорамного видео, которое было снято в открытом космосе.

В показе участвовали космонавты Сергей Крикалёв, Андрей Борисенко и Марк Серов, а также находящиеся на орбите Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин. «Это прекрасная идея и нам очень радостно, что мы первые россияне попробовали такую технологию во время выхода», — сказал Сергей Рязанский.

Видео создавалось в рамках проекта RT «Космос 360» при сотрудничестве с «Роскосмосом» и РКК «Энергия». Съемка была проведена 17 августа 2017 года.

Ранее новый экипаж Международной космической станции порадовал оригинальным снимком, который сами космонавты прозвали «загадочным глазом».

Космонавт Сергей Рязанский, работающий в настоящее время в космосе, опубликовал в Twitter фотографию Крымского моста через Керченский пролив. Фото строящегося моста было сделано с орбиты МКС.