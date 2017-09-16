Новый экипаж Международной космической станции приступил к работе накануне и уже порадовал оригинальным снимком, который сами космонавты прозвали «загадочным глазом». Фото публикует Роскосмос.

Пустыня Сахара смотрит на станцию МКС – таково ощущение, которое возникает при взгляде на снимок, опубликованный Роскосмосом. Фотография была сделана с орбиты и космонавты назвали ее "Глаз Сахары". Это фото пустыни Сахара, и не смотря на однородность ее пейзажа, снимок получился весьма красочным и необычным. Место, где располагается «Глаз Сахары», находится приблизительно в районе Марокко. «Глаз Сахары» обнаружил российский космонавт Сергей Рязанский. Ученые называют «Глаз» уникальным геологическим образованием.