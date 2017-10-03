Ученые обнаружили доступный каждому способ избавиться от депрессии

Ученые провели ряд исследований и нашли легкий способ избавиться от депрессии.

Оказалось, что всего лишь один час зарядки в неделю способен снизить возможность развития подавленного состояния. В издании American Journal of Psychiatry уточняется, что даже небольшое количество регулярных физических упражнений невероятно благотворно влияет на состояние человека вне зависимости от его возраста и пола.

Напомним, что в современном мире хроническая депрессия является одним из наиболее распространенных психических расстройств.