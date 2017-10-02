Астрономами доказано существование плоских звезд

Исследователи сообщили, что последние наблюдения им позволили доказать, что в мире существуют плоские звезды. Астрономы опровергли теорию, что звезды могут быть только в форме шара.

Например, звезда под названием Пи5 Ориона имеет овальную форму, а Регул походит на тыкву, из-за наличия подобных ребер. А Альфа Эридана Ахернар настолько быстро вращается, что ее экваториальный диаметр более чем на 50 % превышает полярный. Это самая сплющенная звезда, которая известна ученым. Она почти плоская, сообщает ToDay News Ufa.

Видно плоскую звезду невооружённым глазом, но только из южного полушария Земли.