Британский астронавт считает секс главной угрозой колонизации Марса

Британский астронавт Хелен Шарман заявила, что колонизации Марса угрожает секс. Специалист сослалась на проведенное исследование, целью которого было составить рекомендации относительно состава будущего экипажа на Марс.

Эксперты наблюдали за поведением людей, долгое время находящихся в изоляции. Было отмечено, что неуставные отношения между астронавтами разных полов возникали чаще, сообщает The Sun. В связи с этим Шарман рекомендует формировать экипаж из однополых астронавтов, предпочтительнее женщин, так как они реже конфликтуют между собой.

Исследователи отмечают, что личные отношения могут осложнить совместную работу экипажа, не говоря уж о такой проблеме, как беременность, которая может стать итогом сексуальных контактов разнополых астронавтов.