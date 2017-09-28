Уфологи уточнили сроки вторжения инопланетян на Землю

Конспирологи подсчитали сроки вторжения на нашу планету инопланетной цивилизации. Согласно утверждениям уфологов, вторжение произойдет в декабре 2017 года и флот инопланетян уже направляется к Земле.

Инопланетное вторжение уфологи обещали много раз, но сейчас назван конкретный месяц войны, сообщает портал vistanews.ru.

Твердую уверенность уфологам дает факт обнаружения большого количества неизвестных космических тел, которые движутся к Земле. Эти объекты уфологи и считают инопланетными кораблями-захватчиками. Правда, некоторые из упомянутых объектов уже повернули обратно, но на мнение уфологов это никак не повлияло.