Россия и США договорились о строительстве окололунной станции

Если во внешней политике дела у США и России идут не лучшим образом, то в исследовании космоса все договоренности между странами остаются в силе. Америка и Россия построят совместную окололунную станцию.

Космические агентства России и США договорились о совместном строительстве на лунной орбите новой исследовательской станции. Строительство станции Deep Space Gateway стартует с 2024 года, пишут «Известия».

По словам главы «Роскосмоса» Игоря Комарова, на которого ссылается издание, в строительстве станции смогут принять и страны БРИКС. Комаров заявил, что в ближайшее время ведущие в космической области страны намерены унифицировать международные технические стандарты, что откроет новые возможности по использованию мощностей отечественно промышленности.