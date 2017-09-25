На МКС будут выращивать органы для космонавтов

Ученые планируют выращивать на МКС органы для космонавтов при помощи магнитного 3D-биопринтера. Распечатывать органы начнут в 2018 году, при этом будет проверена его работа в условиях невесомости.

Кроме того, ученые опробуют механизм выращивания различных конструкций тканей в условиях невесомости. По мнению биологов, в космических условиях и при отсутствии гравитации распечатка органов будет более точна и эффективна, сообщает МК. По рабочей гипотезе, чернилами станут сфероиды, созданные на стволовых клетках, а вместо послойного распечатывания ткань будет воспроизводиться аналогично природному процессу регенерации в человеческом теле.

Ткани сделают возможной коррекцию органов космонавтов, пострадавших на МКС.

Ранее сообщалось, что на международной космической станции идут последние проверки перед запуском первого в мире спутника, который был напечатан на 3D-принтере.