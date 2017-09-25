Ученые из России призвали Трампа спасти Землю от превращения во вторую Венеру

Климат на Земле через 20 лет пройдет точку невозврата, в результате планета со временем превратится во вторую Венеру. К такому выводу в ходе разработки новых энергетических технологий пришла группа российских ученых.

В исследовании, опубликованном специалистами, говорится, что причиной неполадок с климатом и погодой является накопившееся в атмосфере за прошедшие 30 лет антропогенное тепловое загрязнение. Основной вклад в данный процесс вносят атомные электростанции и энергетика, сжигающая метан.

По мнению ученых, на исправление ситуации у человечества есть 20 лет. Если в течение этого срока не будут приняты необходимые меры, Земля станет еще одной Венерой и все живое на планете погибнет.

Эксперты изложили свои соображения в обращении к президенту России Владимиру Путину, однако передать послание в его администрацию не удалось. После этого ученые вышли на связь с американским сенатором от штата Вайоминг, который передал научную информацию лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Ученые уже не в первый раз заявляют о возможности превращения Земли во вторую Венеру. Ранее с таким предупреждением выступил британский физик Стивен Хокинг.