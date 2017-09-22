Учёные назвали последствия отсутствия секса

Учёные ведущих американских университетов назвали последствия отсутствия сексуальных отношений у людей. Эксперты высказали мнение, что из-за снижения интереса к сексу общество почти не изменится.

По версии сторонников другой точки зрения, из-за большого сокращения населения людей насильно станут заставлять заниматься сексом.

Грегори Митчелл из Колледжа Уильямса в США считает, что секс сохранится, так как и сейчас многие люди занимаются этим без особого желания. Но при отсутствии любовных утех может произойти значительный экономический спад, серьезные изменения в обществе, в том числе вымирание традиционных отношений между мужчинами и женщинами, сообщает Лента.ру со ссылкой на Gizmodo.

Профессор социологии из Университета Висконсин-Милуоки Кари Габриеля Костелло считает, что общество потеряет интерес к половой жизни и приобретет черты викторианской эпохи. Тогда ценились асексуальные романтические отношения. Профессора поддерживает другой социолог Робин Льюис Браун. По мнению Брауна, отсутствие половых контактов сделает отношения между мужчинами и женщинами гораздо эмоциональнее.

По мнению Рене Алмелинг из Йельского университета, секс ради удовольствия исчез бы, и понизится рождаемость. Но даже если у людей вообще пропадет интерес к сексу, человечество продолжат размножаться с помощью репродуктивных технологий.