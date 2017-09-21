Ученые назвали срок шестого массового вымирания на Земле

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний живых существ. Причина тому – нарушение стабильного круговорота углерода в атмосфере и океанах.

Ученые просчитали критическую цифру и предсказали, когда процесс может повториться. По их мнению, критическое количество углерода в океане составляет 310 гигатонн. Учитывая активную деятельность человека и рост выбросов углекислого газа, шестое массовое вымирание может произойти достаточно скоро. По прогнозам ученых, это случиться уже в начале следующего века.



