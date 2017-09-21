Ученые рассказали, когда животные начнут массово вымирать

Ученые провели ряд исследований и забили тревогу.

По мнению экспертов, следующее массовое вымирание животных на Земле может начаться уже довольно скоро – предполагается, что это случится в 2100 году. Специалисты полагают, что к этому моменту концентрация углекислоты в океанах превысит критический уровень, а температуры резко возрастут, передает издание Science Advances.

Дэниел Ротман из Массачусетского технологического института заявил, что в прошлом подобные показатели приводили к массовым вымираниям живых организмов на нашей планете.