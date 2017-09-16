Опубликован последний снимок, сделанный Cassini

Ранее «Аргументы недели» сообщали о гибели на планете Сатурн космического аппарата «Кассини». Американское агентство космических исследований (НАСА) опубликовало «предсмертный» снимок космического аппарата.

Космический зонд «Кассини», посланный для изучения Сатурна, погиб во имя науки, но перед уничтожением станция успела сделать свой последний снимок, сообщает РИА Новости.

Космический аппарат сгорел в атмосфере Сатурна, но перед гибелью сумел сфотографировать происходящее вокруг: ночная сторона Сатурна, отраженная в свете колец планеты. НАСА представила и цветную версию фото, сделанную при помощи специальных фильтров.

Зонд «Кассини» был запущен в 1997 году, это один из самых дорогих проектов американского агентства по изучению космоса.



