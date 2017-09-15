Станция Cassini погибла на Сатурне

Станция Cassini прекратила свое существование, сообщило NASA.

Cassini перестала подавать сигнал на Землю сегодня около трех часов дня по московскому времени, после того как утонула в атмосфере Сатурна. Космическое агентство приняло решение уничтожить станцию на газовом гиганте, потому что он является безжизненным объектом. При этом ученые допускают, что на спутниках Сатурна Энцеладе и Титане могут существовать примитивные формы жизни.

Cassini изучала Сатурн и его спутники 13 лет. Ранее «Аргументы недели» писали, что космический аппарат запечатлел волны на кольцах Сатурна, которые возникают из-за лун газового гиганта.