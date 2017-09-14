Ученые допустили скорую гибель Солнца после серии мощных вспышек

Солнце в скором времени может прекратить свое существование. Такой вариант допустили российские ученые.

Как отметил в разговоре с «Московским комсомольцем» физик Иван Назаренко, на Солнце происходят необратимые изменения, свидетельством чему являются недавние мощные вспышки. После выработки энергетического ресурса звезда погибнет. Часть исследователей уверена, что это произойдет только через несколько миллиардов лет. Другая часть полагает, что гибель Солнца наступит гораздо раньше.

Напомним, серия солнечных вспышек была зарегистрирована учеными в начале сентября. После взрывов, произошедших на звезде, Землю накрыла самая мощная за 20 лет магнитная буря.