NASA призналось в отсутствии денег для миссии на Марс

В Национальном аэрокосмическом агентстве США признались, что у организации нет денег для отправки миссии на Марс.

Об этом сообщил руководитель департамента NASA по пилотируемым миссиям Билл Герстенмайер, который отметил, что при нынешнем уровне финансирования человек не сможет ступить на поверхность Марса в назначенный срок. Ранее планировалось, что миссия на Красную планету отправится в тридцатые годы двадцать первого века.

Как сообщает Planet Today, полет к Марсу является серьезным вызовом для ученых. В NASA приняли решение сфокусироваться на возвращении на Луну, а лишь после этого заняться подготовкой миссии на другую планету.