Ученый объяснил отделение айсберга в 1 трлн тонн

Ранее «Аргументы недели» сообщали про айсберги в Антарктиде и о природе их происхождения. Айсберг, который откололся 12 июля, уже назван событием планетарного масштаба, но Антарктида и не такое «откалывала».

Про комментарий по поводу гигантского айсберга сообщает « Лайф ».

Откалывание огромного ледника не может считаться событием планетарным, как сказал океанолог и полярник Артур Чилингаров. Таково мнение ученого-полярника, замдиректора Института географии РАН Николая Осокина. Осокин отмечает, что откалывание айсберга никак не связано с глобальным потеплением, - это нормально для Антарктиды, где айсберги подобных размеров рождаются регулярно.

Отколовшийся айсберг может помешать судам, но маршруты кораблей будут откорректированы.