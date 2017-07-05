У берегов Антарктиды спутники зафиксировали рождение гигантского айсберга

Долгое время климатологи и сторонники антиглобализма считали, что потепление климата прежде всего уничтожит запасы воды в Гренландии и в Арктике. Оказалось, это не так, и об этом сказали данные спутника.

Космические зонды ЕКА сфотографировали ледник Ларсена в Антарктиде. Именно в этой части ледника чаще всего откалываются тающие льды, сообщает, РИА Новости.

Согласно снимкам со спутника, от ледника откололся огромный айсберг, который, когда полностью сформируется, будет величиной с Эстонию (свыше 45 кв. километров). Специалисты просчитали толщину льда айсберга: над водой он будет возвышаться на высоту 190 метров, - это приблизительно 1155 кубических километров льда. Подводная часть айсберга будет высотой метров 210.

Климатологи считали, что прежде всего могут растаять ледники Гренландии, однако, последние данные говорят о том, что растаять в первую очередь могут льды Антарктиды, что чревато катастрофическим повышением уровня мирового океана.