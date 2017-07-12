Уральские ученые разработали трактор-беспилотник

Ученые двух уральских вузов (Уральского Аграрного и Федерального Университетов) создали беспилотный трактор с искусственным интеллектом для работы в сельском хозяйстве, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области. Новая разработка позволяет решать различные сельскохозяйственные задачи без привязки к человеку. Пока машиной управляют при помощи пульта, в перспективе планируется, что трактором будет управлять программа.

«Это технологии будущего. С помощью трактора-беспилотника можно контролировать содержание питательных веществ в почве, ресурсосбережение, удобрения. Прямолинейный ход позволяет точно сеять и обрабатывать почву, без просевов и пустот. Это позволит повысить урожаи и рентабельность сельскохозяйственного производства», – прокомментировал декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

«Элементы управления этого трактора дополняются компонентами, которые обеспечивают регулирование процесса его движения: датчики позволят машине не просто ездить, а обеспечивать оптимальную работу», – рассказал доцент физико-технологического института УрФУ Александр Черепанов.

Для успешного применения беспилотного трактора в хозяйствах Свердловской области еще необходимо провести полное картографирование полей и доработать компьютерное обеспечение. Это позволит наиболее точно обрабатывать заданную территорию и отслеживать качество выполняемой трактором работы. Наладить производство умной агротехники разработчики планируют в течение трех лет. Ожидается, что трактор-беспилотник обойдется в 3-5 раз дешевле импортных аналогов.

«Беспилотные тракторы для нашей области, конечно, новинка. Думаю, следующий шаг, который должны сделать студенты – предложить производителям испытать машину в реальных условиях в полях. Теоретически – это может сэкономить трудозатраты. В любом случае, отрадно, что тема модернизации и инноваций в сфере АПК, которая находится под контролем главы региона Евгения Куйвашева, интересна нашей молодежи, а тем более молодым ученым. Это вселяет оптимизм и уверенность в успехе АПК в будущем», – заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.