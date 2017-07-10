В специализированной лаборатория "Юэгун" ("Лунный дворец"), расположенной в Китайском государственном техническом университете Бэйхан, стартовал эксперимент по симуляции жизни на Луне.

В рамках подготовки Китая к воплощению в жизнь своей лунной программы, четыре студента-волонтера проведут в полной изоляции 200 дней. Это поможет ученым понять, что необходимо человеку для продолжительных миссий на Луну.

Китайский "Лунный дворец" состоит из основного модуля площадью в 42 кв. м, где будет протекать основная жизнь волонтеров, и двух модулей для выращивания растений. В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, ванная, помещения для животных и переработки отходов, сообщает телеканал CGTN.