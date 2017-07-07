Ученые нашли новую опасность на планете Марс
7 июля 2017, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
7 июля 2017, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
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//Криминал
Сергей Егоров, расстрелявший 9 человек в Тверской области, признан вменяемым
//Наука
В Англии водители спасли мужчину, который потерял сознание за рулем (ВИДЕО)
//Наука
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В Петербурге полиция нашла пистолет с глушителем: аноним помог
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