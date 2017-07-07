Ученые нашли новую опасность на планете Марс

Надежды на колонизацию Красной планеты тают тем быстрее, чем больше ученые о ней узнают. Новые данные исследований говорят о том, что Марс намного опаснее, чем представлялось прежде, и дело не только в радиации.

Завышенный радиационный фон на поверхности Красной планеты еще можно преодолеть с помощью спецзащиты, передают «Вести».

Вопрос теперь уже не в том, можно ли преодолеть марсианскую радиацию, а в том, имеет ли смысл ее вообще преодолевать: жизнь на планете вряд ли есть. Так считает ряд ученых, которые проанализировали результаты свежих лабораторных исследований. А результаты таковы, что живые бактерии на поверхности Марса выжить не смогут. На поверхности Марса присутствуют соли или эфиры хлорной кислоты (перхлораты), которые уничтожают все основные формы жизни, в том числе и сенную палочку Bacillus subtilis.

При этом отмечается, что перхлораты активируются только при высоких температурах, а на поверхности Марса очень холодно. Однако, для активности перхлоратов не обязательно тепло: им достаточно и солнечного света, а его на Марсе предостаточно. Есть шанс найти на Марсе жизнь только под поверхностью планеты.