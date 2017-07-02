Ученые открыли неизвестные ранее уникальные особенности Урана

Глобальное космическое исследование позволило ученым открыть уникальные, неизвестные ранее особенности планеты Уран. В этом специалистам помог спутник «Вояжер-2».

Уран — единственная планета Солнечной системы, которая вращается, «лежа на боку». Кроме того, на планете наблюдается смещение магнитных полюсов почти на 60°, а их положение чрезвычайно нестабильно, оно меняется каждые 18 часов. Ученые связывают эти процессы с влиянием океана, скрытого под слоями атмосферы.