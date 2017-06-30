Ученые раскрыли причину участившихся ливней на планете

Обильные ливни обрушились не только на центр России, они свирепствуют повсюду. Исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений после обработки данных нашли причину этой природной аномалии.

Специалисты по климату из Потсдама (Германия) считают, что природные катаклизмы в виде ливневых дождей вызвало увеличение глобальной температуры на Земле на полградуса. От такого потепления стали чаще возникать проливные дожди и грозы, а также длительные периоды жаркой погоды, сообщает «Лента.ру».

Специалисты по климату сравнили два двадцатилетних периода: 1960-1979 и 1991-2010 года. Между этими периодами средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия. Выяснилось, что в конце последнего периода увеличилась продолжительность засухи и интенсивность проливных дождей. При этом средняя летняя температура стала выше на 1 градус, а зимы стали теплее в среднем на 2,5 градуса по Цельсию.

Причина потепления – в жизнедеятельности человека, который сжигает ископаемое топливо и провоцирует увеличение средней температуры на планете.