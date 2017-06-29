NASA опубликовало снимок лавового водопада на Марсе
29 июня 2017, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
Представители NASA опубликовали фото водопада из лавы на Марсе. Снимок размещен на официальном сайте американского аэрокосмического агентства. Следы водопада в кратере обнаружили в провинции Тарсис.
Фото на Землю передал зонд Mars Reconnaissance Orbiter. Диаметр кратера достигает нескольких десятков километров. По словам специалистов, данный объект может быть подтверждением наличия сейсмической активности на Красной планете.
nasa.gov