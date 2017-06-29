NASA опубликовало снимок лавового водопада на Марсе

Представители NASA опубликовали фото водопада из лавы на Марсе. Снимок размещен на официальном сайте американского аэрокосмического агентства. Следы водопада в кратере обнаружили в провинции Тарсис.

Фото на Землю передал зонд Mars Reconnaissance Orbiter. Диаметр кратера достигает нескольких десятков километров. По словам специалистов, данный объект может быть подтверждением наличия сейсмической активности на Красной планете.