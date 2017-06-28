Российский прибор займется поиском воды на Марсе

Российские специалисты разработали прибор, который займется поиском воды на Марсе.

Прибор, получивший название FREND, установлен на орбитальном модуле миссии ExoMars. FREND будет сканировать поверхность Красной планеты и искать на ней влажные участки. Ученые не исключают, что в них могут обитать микроорганизмы.

ЕxoМars – совместный российско-европейский проект. Он преследует несколько целей, одна из них – поиск следов жизни на Марсе.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американское агентство NASA представило робота-гуманоида, которого планируется использовать в ходе колонизации Красной планеты. Ожидается, что люди смогут высадиться на Марсе в 2027-2030 годах.