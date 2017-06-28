Япония назвала дату высадки на Луну

В Японском агентстве аэрокосмических исследований назвали дату высадки на Луну.

Как следует из заявления агентства, которое распространило местная пресса, первый японский космонавт должен высадиться на спутнике Земли в 2030 году. Кроме того, Япония собирается совместно с американцами построить на орбите Луны станцию. Срок реализации данного проекта пока не называется.

Ранее «Аргументы недели» писали, что препятствием на пути к колонизации небесного тела могут стать лунотрясения. Согласно данным ученых, сейсмические колебания происходят на Луне регулярно, они в состоянии разрушить базу небольших размеров.