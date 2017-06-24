Ученые рассказали о препятствии на пути к колонизации Луны

Будущая колонизация Луны оказалась под угрозой. Помешать освоению людьми спутника Земли способны лунотрясения, заявили ученые.

Сейсмические колебания поверхности происходят на небесном теле регулярно. Специалисты оценивают самые сильные лунотрясения в 5,5 баллов по шкале Рихтера. Такие толчки способны разрушить лунную базу небольших размеров, отмечает издание ToDay News Ufa.

Ранее «Аргументы недели» писали об исследовании американских ученых, которые пришли к выводу, что Луна полностью состоит из земных пород. Данное открытие подтверждает гипотезу о том, что раньше Земля и ее спутник были одним целым.