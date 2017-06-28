500 миллионов лет существования Земли отразили в 60-секундном ролике

Группа ученых из австралийских университетов Сиднея и Аделаиды показали видео, на котором детально и полностью показано движение тектонических плит Земли за 500 миллионов лет.

Видео находится в открытом доступе в Интернете, чтобы каждый интересующийся мог изучить, как менялась Земля. Примечательно, что все полмиллиарда лет захватывающих преобразований уместились в одну минуту.

Специалисты проследили за развитием Земли до Кембриджского периода (480-520 млн лет назад).