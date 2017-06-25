«Галактика-пожиратель» обнаружена учеными в созвездии Печи

В созвездии Печи расположена «галактика-пожиратель». Об этом говорится в исследовании, опубликованном группой зарубежных астрономов.

Как следует из научного материала, данная галактика, которой присвоили имя NGC 1316, занимается уничтожением себе подобных. В частности, в настоящее время она «обедает» спиральной галактикой NGC 1317, пишет издание ToDay News Ufa.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» сообщили о другом открытии специалистов, занимающихся изучением космического пространства. Телескоп Hubble обнаружил на просторах Вселенной галактику со звездами, которые находятся в стадии формирования.