Hubble обнаружил галактику с зарождающимися звездами

Зарубежные астрономы обнаружили галактику со звездами, находящимися в стадии зарождения.

Данное открытие специалистам удалось сделать при помощи телескопа Hubble. Галактика, о которой идет, речь расположена на расстоянии 30 млн световых лет от Земли. Как отмечает портал Life, ученые планируют продолжить наблюдения за этой галактикой, чтобы лучше понять механизм формирования звезд.

Ранее «Аргументы недели» писали, что сотрудники NASA запечатлели «мертвую» галактику. Астрономы, работающие в американском космическом агентстве, выдвинули гипотезу, что она прекратила свое существование после Большого взрыва.