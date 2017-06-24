Астрономы NASA сфотографировали «мертвую» галактику

Астрономам, работающим в американском космическом агентстве NASA, удалось сфотографировать «мертвую» галактику.

Галактика, о которой идет речь, своей формой напоминает диск и в 3 раза превышает размеры Млечного Пути. Предполагается, что она прекратила свое существование после Большого взрыва, который дал старт расширению Вселенной.

Ранее «Аргументы недели» писали, что NASA обнаружило галактики, которые могут представлять угрозу не только для Земли, но и для всей Солнечной системы. Данное открытие специалисты сделали благодаря Hubble, автоматической обсерватории, работающей на орбите вокруг Земли.