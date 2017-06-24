Астероид размером с 13 Челябинских метеоритов летит к Земле

Астероид, который 24 июня приблизится к Земле, больше челябинского метеорита в 13 раз. Космическое тело летит со скоростью 45 тысяч км/час и его удар в 300 раз превысит мощность бомбы, упавшей на Хиросиму.

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 24 июня, сообщает портал moslenta.ru со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Астероид имеет гигантские размеры: 230 метров в диаметре, что в 13 раз больше, чем челябинский метеорит. За формулировкой «потенциально опасный» реальной опасности не скрывается: космическое тело пролетит от Земли на расстоянии в 3 миллиона километров. Ученые следят за этим астероидом с 2010 года.