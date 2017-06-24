Ученые допустили возникновение жизни на спутниках Юпитера

В будущем на нескольких спутниках Юпитера может возникнуть жизнь. К такому выводу пришла группа зарубежных ученых.

Как известно, одним из необходимых факторов зарождения жизни является наличие воды. Специалисты предполагают, что через миллиард лет в связи с изменением уровня солнечной активности на спутниках Юпитера Ганимеде и Каллисто значительно потеплеет. В результате водяной лед, которым покрыты эти небесные тела, растает. Образовавшаяся вода станет комфортной средой для развития органических молекул, отмечает издание ToDay News Ufa.

Ранее «Аргументы недели» писали, что нейросеть обнаружила на Юпитере монстров.